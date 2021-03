  Unfall auf Südtangente: Lkw zieht Auto mehrere Meter mit

Mannheim. Bei einem Unfall auf der Südtangente in Fahrtrichtung Ludwigshafen hat sich am Mittwochabend ein 43-Jähriger leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 49-jähriger LKW-Fahrer dessen Auto, als von der mittleren auf die rechte Fahrspur wechseln wollte. Hierbei verhakten sich die beiden Fahrzeuge ineinander. Das Auto des 43-Jährigen wurde von dem Lkw mehrere Meter mitgeschleift. Durch den Aufprall verletzte sich der Autofahrer leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt laut Angaben der Polizei mehrere Tausend Euro.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren