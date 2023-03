Unfall auf L 532 bei Langezell - Fahrbahn wieder frei

Langezell/Wiesenbach. Die vollgesperrte Landstraße L 532 wurde mittlerweile wieder teilweise freigegeben. Der Verkehr wird an der Unfallstelle

vorbeigeleitet. Wie die Polizei mitteilte, überschlug sich nach bisherigen Ermittlungen der Fahrer mit seinem BMW alleinbeteiligt aus bislang unbekannter Ursache. Weitere Insassen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Der verletzte Fahrer befindet sich in medizinischer Behandlung, Lebensgefahr besteht nicht. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern weiter an.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Radfahrerin in Heidelberg angefahren - Zeugen gesucht Mehr erfahren Blaulicht Mutmaßlicher Raser nach tödlichem Unfall in Untersuchungshaft Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1