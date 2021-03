Ludwigshafen. Am frühen Samstagmorgen hat sich bei einem Unfall auf der L530 ein 43-Jähriger leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, übersah der Mann aus Limburgerhof gegen 6 Uhr auf der Auffahrt zur B9 eine Verkehrsinsel. Dort stieß der mit einem Verkehrszeichen zusammen. Sein Auto wurde erheblich beschädigt, so die Beamten. Es liefen daher größere Mengen an Betriebsstoffen aus. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten zogen sich bis etwa 9 Uhr. Die Straße wurde für drei Stunden voll gesperrt.

