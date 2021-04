Ludwigshafen. Bei einem Unfall auf der B44 in Ludwigshafen haben sich am Dienstagabend zwei Personen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, habe ein 53-jähriger Autofahrer beim Abbiegen einer 33-Jährigen die Vorfahrt genommen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Die Beifahrerin des 53-Jährigen sowie die 33-Jährige wurden hierbei verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit urban-intext1

Der Schaden beträgt laut Angaben der Polizei rund 14.000 Euro.