Unfall auf der B 39 bei Sinsheim - Rennradfahrer schwer verletzt

Sinsheim. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend, gegen 18.40 Uhr, hat sich ein 55-jähriger Rennradfahrer auf der B 39 schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 31-jähriger Autofahrer, der aus Steinsfurt kommend in Richtung Kirchardt unterwegs war, den vor ihm in gleicher Richtung fahrenden 55-Jährigen und erfasste diesen. Der Rennradfahrer zog sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Auto entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 5000 Euro. Der Schaden am Rennrad wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.