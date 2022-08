Unfall auf der B 39 bei Hockenheim: Auto durchbricht Leitplanke

Hockenheim. Schwerer Verkehrsunfall am Freitagabend um 18.15 Uhr auf der B 39 bei der Auffahrt vom Talhaus in Richtung Schwetzingen. Aus bisher noch völlig ungeklärten Gründen kam ein Autofahrer von der hier zweispurigen Fahrbahn ab, überquerte ein Grasstück und überfuhr einen Leitpfosten, um dann mit voller Wucht in die Leitplanke an der Auffahrt zu prallen.

Das Auto stellte sich auf und riss gut 30 Meter Leitplanke ab, überquerte diese sogar noch und landete in der recht hohen abschüssigen Böschung. Dort wurde der Wagen von Bäumen daran gehindert, weiter abzustürzen. Die Feuerwehr befreite den Mann, der schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Am Wagen entstand Totalschaden.