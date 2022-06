Unfall auf der Autobahn 6 aufgrund gesundheitlicher Probleme - Geschädigte gesucht

Frankenthal. Aufgrund gesundheitlicher Probleme hat eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 6 in Höhe Frankenthal einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei wurde den Beamten gegen 14.15 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, das in Fahrtrichtung Kaiserslautern Schlangenlinien fahren und andere Fahrzeuge rammen würde. Eine Streife, welche sich in der Nähe befand, konnte das Fahrzeug recht schnell aufnehmen und stoppen. Die Fahrerin reagierte nicht auf Ansprache. Durch die eingesetzten Beamten wurde direkt ein medizinisches Problem vermutet und diese alarmierten sofort den Rettungsdienst. Die Fahrerin wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen ergaben bisher eine Kollision zwischen dem Wagen der Frau und einem Wohnmobil in Höhe der Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord, sowie diverse Kollisionen mit den Schutzplanken. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06237/933 bei der Polizei zu melden