Mannheim. Auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn hat sich am Donnerstagmittag auf Höhe des Parkplatzes Linsenbühl zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten mehrere Autos gegen 12.30 Uhr miteinander. Drei Verletzte wurden nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 55 000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war bis etwa 15.30 Uhr vollgesperrt. Der Verkehr wurde über den Stand- und Verzögerungsstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zwischenzeitlich staute es sich auf rund 5 km.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Unfallursache sowie der Unfallhergang sind derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/470 930 bei der Polizei zu melden.