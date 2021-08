Unfall auf der A6 beim Autobahnkreuz Mannheim - aktuell drei Kilometer Stau

Mannheim. Auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn hat sich am Donnerstagmittag auf Höhe des Parkplatzes Linsenbühl zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, sind vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, weshalb es aktuell zu einem rund drei Kilometer langen Stau kommt. Der Verkehr wird derzeit über den Verzögerungsstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Laut einem Mitarbeiter vor Ort wurden ersten Erkenntnissen zufolge drei Personen leicht verletzt.

