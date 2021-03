Kronau. Am Donnerstagvormittag ist es zu einem schweren Auffahrunfall auf der A 5, zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Walldorfer Kreuz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sind zwei Lkw beteiligt. Verletzt wurde nach dem derzeitigen Kenntnisstand niemand.



Ein Lkw wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden muss. Da beide Fahrzeuge die Fahrbahn blockieren, werde der Verkehr in Richtung Frankfurt über den rechten Fahrstreifen sowie den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, so die Polizei. Der Rückstau betrug um die Mittagszeit mehrere Kilometer. Wie lange die Behinderungen andauern, ist noch unklar.

