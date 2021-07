Unfall auf dem Schulweg - Kind bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Neckargemünd. Ein achtjähriges Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Neckargemünd verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erfasste gegen 13.35 Uhr ein Auto das Kind an einer Kreuzung. Bislang stehe es noch nicht fest, ob der Autofahrer oder das Kind bei Rotlicht die dortige Ampelanlage gequert hatten und es hierdurch zur Kollision kam. Das Kind, welches es sich auf dem Nachhauseweg von der Schule befand, wurde augenscheinlich leicht verletzt und zur Untersuchung in eine Heidelberger Klinik gebracht. Am Wagen des Unfallbeteiligten entstand lediglich geringer Sachschaden.

