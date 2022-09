Unfall auf B9 bei Römerberg mit Schwerverletzten

Römerberg-Dudenhofen. Weil seine betrunkene Beifahrerin ins Lenkrad griff, ist ein 27-jähriger Autofahrer am Samstagabend auf der B9 verunfallt. Kurz nach der Anschlussstelle Römerberg/Dudenhofen verlor er dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr rechts die Böschung herunter, berichtet die Polizei. Sie waren zusammen in Richtung Germersheim unterwegs gewesen. Stark beschädigt kam der Wagen dann auf einem Feldweg zum Stehen. Beide erlitten schwere Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die 26-jährige Beifahrerin war augenscheinlich stark betrunken gewesen. Bei dem 27-jährigen Fahrer wies ein Atemalkoholtest einen Wert über 1,1 Promille nach. Beide müssen sich nun einer Strafanzeige verantworten.

