Unfall auf B45 zwischen Sinsheim und Hoffenheim - eine Fahrbahn wieder frei

Sinsheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der B45 zwischen Sinsheim und Hoffenheim sind zwei Fahrzeuge kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, ist nach kurzzeitiger Komplettsperrung die B45 in Fahrtrichtung Sinsheim wieder freigegeben. Der Verkehr in Richtung Hoffenheim wird aktuell umgeleitet. Aktuell sind Polizei- und Rettungskräfte im Einsatz. Über mögliche verletzte Personen ist noch nichts bekannt. Auch Hinweise zum genauen Unfallhergang liegen bislang noch nicht vor. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

