Unfall auf B39 bei Schwetzingen - Pkw prallt gegen Baum

Schwetzingen/Hockenheim. Am Donnerstagnachmittag ist ein Fahrer auf der B39 zwischen Schwetzingen und Hockenheim von der Fahrbahn abgekommen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr in Fahrtrichtung Hockenheim kurz vor der Anschlussstelle Talhaus. Beim heftigen Zusammenstoß mit dem Baum wurden die Airbags des Wagens ausgelöst und der Fahrer wurde dabei verletzt. Der Mann musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die rechte der beiden Fahrbahnen war gesperrt, weswegen es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Die Bergungsarbeiten wurden gegen 15 Uhr beendet, der Fiat musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt, so die Polizei. Ob die stark abgefahrenen Reifen des Fiats unfallursächlich waren, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen.

