Schwegenheim. Vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf ist eine Autofahrerin B9 bei Schwegenheim am frühen Sonntagmorgen mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung geschleudert. Nach Angaben der Polizei wurde sowohl die 26-Jährige als auch ihr 23-jähriger Beifahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die rechte Spur der B9 musste wegen Reinigungsarbeiten bis etwa 7 Uhr gesperrt werden.

