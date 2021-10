Unfall auf B 39 bei Mühlhausen - zwei Personen schwer verletzt

Mühlhausen. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der B 39 bei Mühlhausen sind zwei Personen schwer verletzt worden. Beide beteiligte Fahrzeuge wurden total beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 50 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Angaben der Polizei wollte kurz vor 9 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer von der K 4271 nach links auf die B 39 in Richtung Eichtersheim abbiegen. Dabei übersah den Wagen eines 29-Jährigen, der in Richtung Wiesloch unterwegs war. Durch die Kollision wurden beide Fahrer schwer verletzt und nach ihren notärztlichen Behandlungen mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken transportiert. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Rückstau aus Richtung Eichtersheim betrug in der Spitze rund vier Kilometer.