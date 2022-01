Unfall auf B 38 - Westtangente war für mehrere Stunden voll gesperrt

Weinheim. Ein frontaler Zusammenprall ist für die beiden beteiligten Menschen am Steuer glimpflich ausgegangen. Die B 38 war jedoch rund um die Unfallstelle für mehrere Stunden nicht befahrbar.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr auf der B 38 bei Weinheim, in Höhe des dortigen Industrieparks, nach einem missglückten Überholvorgang durch einen 45-Jährigen. Dabei krachten sein Wagen und der Pkw einer 50-jährige Fahrerin zusammen. Die Frau wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Aufgrund der in diesem Bereich der B 38 eingerichteten Baustelle musste die Fahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte um 20.20 Uhr wieder aufgehoben werden, berichtete die Polizei.