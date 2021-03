Mannheim. Ein 42-jähriger LKW-Fahrer ist am Mittwoch gegen 23.45 Uhr auf der A 6 in Richtung Mannheim-Hockenheim von der Fahrbahn abgekommen und mit dem gesamten Gespann auf die Betongleitwand gefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall an der Anschlussstelle Mannheim-Rheinau im Baustellenbereich. Die Ursache des Vorfalls ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt rund 5.000 Euro.

Die Bergung des 40-Tonners gestaltete sich als schwierig, so die Beamten. Hierzu wurde ein Kran eingesetzt und die Autobahn kurzfristig voll gesperrt. Nach rund sechs Stunden war der Sattelzug geborgen, abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt. Die Feuerwehr war hierbei mit über 20 Einsatzkräften im Einsatz.