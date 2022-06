Walldorf. Wegen eines Verkehrsunfalls ist die Hauptfahrbahn der A6 am Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim derzeit voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, sind mehrere Lastwagen beteiligt. Der Verkehr wird aktuell über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

