Unfall auf A6 bei Mannheim - Acht Personen leicht verletzt

Mannheim/Region. Die A6 ist bei Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen dem Kreuz Viernheim und dem Kreuz Mannheim weiterhin nach einem Unfall gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die vollständige Freigabe der gesamten Fahrbahn für etwa 20.20 Uhr erwartet. Gegen 17:40 Uhr hatte sich auf der A6 Höhe Spreewaldcenter eine Kollision mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei der acht Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Polizei und Rettungskräfte befinden sich derzeit vor Ort im Einsatz. Es laufen letzte Aufräumarbeiten. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Nach ersten Ermittlungen vor Ort ergab sich folgender Unfallhergang: Eine 20-jährige Fahrerin eines PKW BMW befuhr die Hauptfahrbahn der A 6 aus Richtung Darmstadt kommend in Richtung Mannheim. Zwischen ABK Viernheim und Parkplatz Linsenbühl überholte sie mehrere PKW verbotswidrig rechts und wollte im Anschluss von der rechten über die mittlere auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei musste die auf der mittleren Fahrspur befindliche 38-jährige Fahrerin eines PKW VW auf die linke Fahrspur ausweichen. Der nachfolgende 35-jährige Fahrer eines PKW Volvo, welcher sich auf dem linken Fahrstreifen befand, konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden, sodass es in der Folge zum Zusammenstoß aller dreier Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall wurden insgesamt 8 Personen leicht verletzt. Diese wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich, zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.