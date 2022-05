Unfall auf A5: mehrere Personen verletzt - Fahrbahn Richtung Heidelberg wieder frei

Kronau/Walldorf. Bei einem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der A5 in Fahrtrichtung Heidelberg sind am Sonntag mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, sind die Rettungs- und Abschleppmaßnahmen sind inzwischen beendet, die Fahrbahn ist wieder frei. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 10.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Walldorfer Kreuz. Die Unfallursache war laut Polizei, dass ein 28-jähriger Opel Fahrer einen Stau zu spät erkannte und nicht mehr rechtzeitig abzubremste. Durch die Kollision wurden vier Fahrzeuge vor dem Unfallverursacher aufeinender aufgeschoben und beschädigt. Drei Personen wurden leicht verletzt und wurden mit dem Rettungshubschrauber in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht.

Die Fahrbahn Richtung Heidelberg war für 20 Minuten vollgesperrt. Nach Angaben der Polizei waren gegen 12.20 Uhr waren die Rettungs- und Abschleppmaßnahmen beendet und alle Fahrbahnen wurden frei befahren. Es kam zu einem Rückstau von bis zu 4km. Im Rückstau kam es zu mehreren weiteren Verkehrsunfällen mit Sachschaden.