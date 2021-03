  Unfall auf A 67 - Mann überschlägt sich mehrfach mit Auto

Lorsch. Ein Autofahrer hat sich am Mittwochmorgen auf der A 67, zwischen der Rastanlage Lorsch und dem Viernheimer Dreieck, mit seinem Fahrzeug mehrfach überschlagen und dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann zuvor aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Autobahn ab. Er wurde in eine Klinik gebracht. Ein vorsorglich

angeforderter Rettungshubschrauber landete zwar am Unfallort, kam aber nicht zum Einsatz.

Die A 67 wurde von der Polizei zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Autobahndreieck Viernheim für die Unfallaufnahme bis gegen 11 Uhr voll gesperrt.