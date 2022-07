Unfall auf A 656 bei Kreuz Heidelberg - Autobahn in Richtung Mannheim gesperrt

Rhein-Neckar. Zu Verkehrsbehinderungen kommt es am Dienstagmorgen nach einem schweren Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A 656. Nach ersten Angaben der Polizei ist die Autobahn zwischen dem Kreuz Heidelberg und Edingen-Neckarhausen in Richtung Mannheim derzeit voll gesperrt. Der Verkehr staut sich bereits auf rund zwei Kilometer Länge. Zu den Hintergründen sowie möglichen Verletzten liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Wie Mitarbeiter vor Ort mitteilte, habe sich der Unfall offenbar an einem Stauenende erreignet.

