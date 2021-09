Speyer. Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der A 61 ist die Autobahn in Richtung Koblenz, kurz vor dem Autobahnkreuz Speyer blockiert. Nach ersten Angaben der Polizei sollen gegen 12.40 Uhr zwei Fahrzeuge kollidiert sein, wovon eines in die Leitplanken prallte. Ob es Verletzte gab, ist noch nichts bekannt.

