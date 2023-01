Rhein-Neckar. Nach einem Verkehrsunfall auf der A 6 am Freitagmorgen ist die Autobahn in Höhe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg in Richtung Mannheim voll gesperrt. Nach ersten Angaben waren an dem Unfall mehrere Fahrzeuge beteiligt. Näheres ist nicht bekannt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, eine Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge zu bilden.

