Weinheim. Zwischen Hemsbach und dem Autobahnkreuz Weinheim ist am Mittwochnachmittag nach aktuellem Kenntnisstand eine Autofahrerin aus Richtung Heidelberg kommend in eine Leitplanke gekracht. Wie die Polizei mitteilte, ist der linke Fahrstreifen wieder frei. Die Unfallaufnahme erstreckt sich lediglich auf den linken Fahrstreifen. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Näheres zum Unfallhergang und den Unfallfolgen ist bisher laut der Beamten nicht bekannt.

