Unfälle mit Verletzten

Rhein-Neckar. Am Sonntag und Montag haben sich mehrere Unfälle auf den Straßen in der Region ereignet und teilweise für hohen Sachschaden und Behinderungen gesorgt. Bereits am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr fuhr ein 36-jähriger Seat-Fahrer vom Walldorfer Kreuz kommend an der Abfahrt von der A 6 auf die A 61 frontal auf die autobahnteilende Leitplanke auf. Der Gesamtsachschaden liegt bei 40 000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr kam es auf der A 6 bei St. Leon-Rot zu einem schweren Verkehrsunfall mit fünf Verletzten. Unfallverursacher war ein 48-jähriger Renault-Fahrer, der nach einem Überholvorgang mit seinem Pkw wieder auf die rechte der drei Fahrspuren einscherte und dabei in das Heck eines Sattelaufliegers fuhr. Neben Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro am Renault erlitten mit dem Fahrer auch seine vier Mitfahrer im Alter von 33 bis 53 Jahren Verletzungen.

Zwei leichtverletzte Personen und erheblicher Sachschaden entstanden nach Angaben der Polizei bei einem Unfall auf der A 656 bei Mannheim. Auf der Abbiegespur in Fahrtrichtung Neckarau überholte ein 33-jähriger VW-Fahrer gegen 9.45 Uhr den BMW eines 37-Jährigen rechts über den Standstreifen. Beim Wiedereinscheren stieß er mit dem BMW zusammen. Hierdurch wurde der BMW nach links abgelenkt und prallte in die Leitplanken. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 15 000 Euro. dir/pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2