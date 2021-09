Unfälle im Regen

Sinsheim. Aufgrund regennasser Fahrbahn haben sich am Mittwochmorgen auf der A 6 bei Sinsheim mehrere Unfälle in beiden Fahrtrichtungen ereignet. Nach Angaben der Polizei verlor zunächst gegen 7.20 Uhr ein 38-jähriger Autofahrer zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim in Richtung Heilbronn die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonschutzwand. Der 38-Jährige verletzte sich dabei leicht.

Kurze Zeit später verlor eine Autofahrerin auf der Gegenfahrbahn aufgrund der Witterung die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte in die Leitplanke und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer reagierte umgehend, positionierte sein Gespann vor der Unfallstelle und sicherte diese somit ab. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. kpl