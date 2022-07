Unfälle auf der B 36 Richtung Mannheim im Baustellenbereich - Polizei sucht Zeugen

Rhein-Neckar. Im Baustellenbereich auf der B 36 in Fahrtrichtung Mannheim haben sich sich am Montagmorgen kurz hintereinander zwei Verkehrsunfälle ereignet. Wie die Polizei mitteilte stieß gegen 5 Uhr ein 23-jähriger VW-Fahrer in Höhe der Anschlussstelle Brühl beim Einfädeln auf die B36 gegen den Lastwagen eines in Richtung Mannheim

fahrenden 39-jährigen Mannes. Dabei entstand Sachschaden in noch unklarer Höhe.

Eine halbe Stunde später gegen 5.40 Uhr fuhr an der gleichen Stelle ein 62-Jähriger mit seinem Harley-Davidson-Motorrad auf die B 36 in Richtung Mannheim auf und missachtete dabei den Vorrang eines bereits in Richtung

Mannheim fahrenden Lastwagens. Der Kraftradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht. Der Lastwagenfahrer hatte nach dem Zusammenstoß kurz gebremst, war dann aber einfach weitergefahren.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum unfallbeteiligten Lastwagen und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Rufnummer 06202/288-0 zu melden.