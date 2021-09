„Und raus bist Du“ als Sozialkrimi

Ludwigshafen. Ein eher ungewöhnlicher Kriminalfall beschäftigt die Ludwigshafener „Tatort“-Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und ihre Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter) in der neuen Folge „Und raus bist Du“. Wie der Südwestrundfunk mitteilt, haben die Dreharbeiten gerade begonnen.

Der Inhalt mutet eher sozialkritisch an und lässt den Zuschauer schon zu Beginn schlucken. So wird der neunjährige Marlon in seiner Schule tot aufgefunden, er wurde die Treppe hinuntergestoßen. Lena Odenthal und Johanna Stern stellen rasch fest, dass dieser Todesfall in der Schule ambivalente Reaktionen hervorruft: Marlons auffälliges, renitentes Verhalten machte ihn zum Außenseiter, der die Lehrerschaft, aber auch seine Eltern an ihre Grenzen brachte. Die Eltern seiner Mitschüler versuchten sogar, Marlon von der Schule entfernen zu lassen. So fühlt es sich ziemlich bedrückend an, dass in Marlons Umgebung fast mehr Erleichterung als Trauer zu spüren ist.

Schwierige Ermittlungen

Umso mehr sind die Ermittlerinnen auf Marlons einzigen Freund Pit angewiesen, auf Sozialarbeiter Anton Leu, der immer wieder versucht hatte, den Jungen zu integrieren, und womöglich auch auf Mitschülerin Madita, die viel besser mit Marlon zurechtkam, als ihre Eltern wollten. Allmählich rekonstruieren Odenthal und ihr Team die letzten Tage eines Jungen, der mit seinen eigenen Affekten nicht zurechtkam und den viele loswerden wollten. sin/red