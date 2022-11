Unbelehrbarer Autofahrer in Schwegenheim - mit drei Promille unterwegs

Schwegenheim. Einen Autofahrer mit rund 3 Promille Alkohol im Blut hat die Polizei am Samstagabend in Schwegenheim gestoppt. Einen Führerschein hatte der 32-Jährige nicht mehr. Diesen hatte er bereits am Vortag bei den Beamten abgeben müssen, nachdem er zuvor mit 2,44 Promille mit seinem Fahrzeug unterwegs gewesen war. Der 32-Jährige wurde zur Blutentnahme zur Polizeiinspektion Germersheim gebracht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde nach Angaben der Polizei eingeleitet. Die weitere Nacht verbrachte der Mann im Gewahrsam .

