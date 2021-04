Unbekannter zersticht Autoreifen - Zeugen gesucht

Worms. Ein Unbekannter hat am späten Sonntagabend, gegen 23.20 Uhr, in der Ludwigstraße in Worms an einem geparkten Wagen alle vier Reifen zerstochen. Nach Angaben der Polizei wurde das dabei entstandene Geräusch von einem Anwohner wahrgenommen. Der Unbekannte konnte dadurch bei der Flucht beobachtet werden. Es handelte sich demnach um eine männliche Person mit einer Daunensteppjacke mit Kapuze und hellen Jogginghosen, welche sich in Richtung Petersstraße entfernte. Obwohl der Anwohner zeitnah die Polizei rief, konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Zeugen werden gebeten sich unter 06241/8520 bei der Polizei zu melden.

