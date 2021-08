Unbekannter zeigt Kindern Pornofilm – Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis. Zwei 13-jährige Mädchen sind am Montagabend während einer Zugfahrt von einem Unbekannten belästigt worden. Nach Angaben der Polizei wollten die beiden Mädchen vom Hauptbahnhof Sinsheim mit dem Zug nach Steinsfurt fahren, als sie von dem Unbekannten angesprochen wurden. Der Mann erklärte den Mädchen zunächst in welchen Zug sie steigen müssen, wobei er sie beobachtete und ihnen in den Zug folgte. Im Zug lief der Unbekannte an den Kindern vorbei bevor er die noch wartende Bahn wieder verließ. Noch bevor der Zug losfuhr, hielt der Mann sein Smartphone von außen an die Scheibe hinter der die Mädchen saßen und spielte darauf einen Pornofilm ab. Auch als die Bahn losfuhr, rannte er noch einige Meter neben dem Zug her und hielt dabei weiter sein Handy an die Scheibe bis die Geschwindigkeit der Bahn letztlich zu hoch war und der Mann stehen blieb. Als die 13-Jährigen sich noch am selben Abend den Eltern anvertrauten, verständigten diese umgehend die Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 35 bis 40 Jahre alten, circa 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur handeln. Er sei zudem hellhäutig und habe blonde oder blond-orange-farbene, seitlich rasierte Haare. Zum Tatzeitpunkt soll er ein weißes T-Shirt, eine graue Weste und eine schwarze Jogginghose getragen und eine Brille mit viereckigen Gläsern und schwarzem Rahmen aufgesetzt haben. Der Täter soll Deutsch ohne merklichen Akzent oder Dialekt gesprochen haben.

Zeugen werden gebeten Hinweise unter der Telefonnummer 0621/1744444 mit der Polizei zu teilen.