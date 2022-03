Unbekannter wirft Gegenstände auf Gütermotorschiff – Zeugen gesucht

Neckargemünd. Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen in Neckargemünd an der Eisenbahnbrücke Gegenstände auf ein Gütermotorschiff geworfen. Wie die Polizei mitteilte, war das beladene Schiff gegen 8.45 Uhr in Richtung Heidelberg unterwegs, als der Täter mehrere große Objekte in Richtung des Schiffs warf. Trotz des gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr kam es nicht zu Personen- oder Sachschäden.

Die Polizei beschreibt den Täter als circa 50 bis 60 Jahre alten, 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, dunkelgrauer Jacke und schwarzer Mütze.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Wasserschutzpolizei Heidelberg unter der Rufnummer 06221/13748 3 zu melden.