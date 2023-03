Unbekannter verursacht in Schönbrunn schweren Unfall und flüchtet

Schönbrunn. Ein Unbekannter hat in Schönbrunn am Dienstagnachmittag einen schweren Autounfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei befuhr eine Autofahrerin die L 590 von Schwanheim kommend in Fahrtrichtung Eberbach, als ihr der Unbekannte in einer Linkskurve mit seinem Pkw entgegen kam. Dabei fuhr er auf die Gegenfahrbahn, weshalb die Frau nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die Pkw-Fahrerin verlor kurz darauf die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß gegen einen Stein. Ihr Auto überschlug sich und kam auf der linken Seite zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich selbständig und unverletzt aus dem Auto befreien. Der Pkw-Fahrer, welcher zuvor die Fahrbahn geschnitten hatte, entfernte sich währenddessen von der Unfallstelle. Die Fahrzeugführerin wurde aufgrund des Schocks und zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die L 590 musste kurzfristig von 16.45 Uhr bis ca. 17.10 Uhr gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/92100 bei der Polizei zu melden.