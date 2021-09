Unbekannter verletzt 26-Jährigen mit Messer

Bad Dürkheim. Ein 26-jähriger Mann ist in Bad Dürkheim von einem Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt worden. Am Freitagabend habe der männliche Täter den 26-Jährigen im Triftweg angegriffen und sei danach geflohen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Opfer wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die genauen Hintergründe des Angriffs waren zunächst unklar.

Der Täter flüchtete unerkannt. Er war laut Beschreibung der Polizei zum Tatzeitpunkt mit einer Jeanshose, schwarzen Schuhen und schwarzer Oberbekleidung mit tief heruntergezogener Kapuze bekleidet. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06322/963-0 entgegen. (mit dpa)