Unbekannter überfällt zwei Frauen in Ketsch und Schwetzingen - Phantombild veröffentlicht

Ketsch/Schwetzingen. Ein unbekannter Mann steht im Verdacht, am Montag in Ketsch und in Schwetzingen zwei Radfahrerinnen bestohlen zu haben. Wie die Polizei mitteilt, stieß der mutmaßliche Täter am Montagnachmittag eine Radfahrerin in der Bismarckstraße zu Boden und entwendete im Anschluss ihre Handtasche. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige auch für einen Diebstahl am Montagmorgen in Ketsch verantwortlich sein könnte. Dort wurde gegen 9.30 Uhr in der Herzogstraße die Ledertasche einer 81-jährigen Radfahrerin aus deren Fahrradkorb entwendet. In der Tasche befand sich Bargeld sowie zwei Brillen. Der Sachschaden beträgt 800 Euro.

Der Täter soll circa 20 bis 25 Jahre alt, schlank und nicht sehr groß gewesen sein. Er soll eine dunkelgraue Wollmütze, eine graue Jacke und eine grüne Hose getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06202/288-0 zu melden.

Ein Phantombild des Verdächtigen ist hier verfügbar: Polizei Baden-Württemberg.