Unbekannter überfällt Supermarkt in Brühl mit Messer – Zeugen gesucht

Brühl. Bei einem Überfall in einem Supermarkt in der Rheinauer Straße in Brühl, hat ein bislang unbekannter Täter mehrere tausend Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei betrat der Mann gegen 19.20 Uhr den Laden und begab sich mit mehreren Artikeln zur Kasse. Nachdem der Täter die Waren in seiner Tasche verstaut hatte, zog er ein Messer und forderte das Geld in der Kasse. Die Kassiererin übergab dem Mann das Bargeld, woraufhin der Unbekannte samt Beute flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei dem Täter soll es sich um einen 30- bis 40-jährigen, zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter großen Mann mit schlanker Figur, schwarzen mittellangen Haaren und dunklen Augen handeln. Er war zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen Wollmütze und dunklen Kleidung bekleidet und trug eine blaue medizinische Maske auf seinem Drei- bis Fünf-Tage-Bart. Zudem hatte er eine abgenutzte Plastiktüte bei sich. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.