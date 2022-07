Unbekannter überfällt 18-Jährigen in Heidelberg - Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein Unbekannter hat einen 18-Jährigen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einem Gartengrundstück in Heidelberg überfallen. Wie die Polizei mitteilte, fand auf einem Gartengrundstück zwischen der Tiergartenstraße und dem Mittelfeldweg eine private Feierlichkeit junger Heranwachsender statt. Nachdem die letzten Gäste die Örtlichkeit verlassen und der 18-jährige Gastgeber sich auf dem Grundstück zum Schlafen gelegt hatte, betrat gegen 06.45 Uhr eine bislang unbekannte Person den Garten. In der Folge nutzte diese offenbar den schlafenden Zustand des 18-Jährigen aus, um diesen nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Im Rahmen dessen wachte der Gastgeber auf und stellte den Täter zur Rede. Sofort entwickelte sich zwischen den beiden Männern ein Streitgespräch, das wiederum zu Handgreiflichkeiten führte. Hierbei verletzte der Unbekannte, dem es unter anderem gelang die Geldbörse des jungen Mannes an sich zu nehmen, den 18-Jährigen schwer. Während der Täter die Flucht in Richtung Dossenheim ergriff, verständigte der 18-Jährige die Polizei. Er wurde in der Folge mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Personenbeschreibung des Täters: männlich, etwa 25 Jahre, circa 1.80 Meter groß, sonnengebräunte Haut, schwarze kurze Haare, lange dunkle Hose, T-shirt sowie einen Rucksack. Der Täter soll zudem einen auffällig langen Vollbart gehabt haben.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können sowie den Täter möglicherweise gesehen haben, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621/174 4444 zu wenden.

