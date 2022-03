Unbekannter trickst Kassiererin aus - Polizei sucht Zeugen

Speyer. An der Kasse ausgetrickst worden ist am Mittwochvormittag eine 32-jährige Angestellte eines Lebensmittelgeschäftes in der Großen Greifengasse. Als ein unbekannter Mann gegen 11 Uhr an der Kasse Nahrungsmittel im Wert von zwei Euro mit einem 50-Euro-Schein bezahlen wollte, verwickelte er nach Angaben der Polizei die Kassiererin in ein Gespräch. Durch das Stellen von mehreren Fragen gelang es ihm, die Frau derart abzulenken, sodass sie ihm das Wechselgeld von 48 Euro aushändigte, ohne den Schein entgegenzunehmen.

Der Unbekannte wird als 35 bis 40-jähriger Mann mit 3-Tage Bart und Glatze beschrieben. Er war mit einer olivgrünen Jacke bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06232/1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.