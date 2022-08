Unbekannter stößt Senior in Wiesloch mit Fahrrad zu Boden

Wiesloch. Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrrad am Wieslocher Bahnhof einen 66 Jahre alten Mann zu Boden gestoßen und verletzt. Bereits am Morgen des 16. August stritten sich die Beiden in der Regionalbahn 68, teilte die Polizei mit. Gegen 9.50 Uhr schob der Unbekannte beim Aussteigen sein Fahrrad hinten in die Beine des älteren Mannes. Der 66-Jährige fiel durch den Angriff auf dem Bahnsteig zu Boden. Er zog sich Verletzungen an der Hüfte sowie an den Händen zu.

Der Senior beschreibt den Unbekannten als etwa 180 bis 185 cm groß und schlank mit kurzen, schwarzen Haaren. Er hatte zur Tatzeit ein cremefarbenes E-Bike im Stile eines Klapprades bei sich.

Hinweise können bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0721/120160 gegeben werden.

