Unbekannter stiehlt Kellnergeldbeutel flüchtet - Zeugen gesucht

Speyer. Ein Unbekannter hat am Montagabend den Geldbeutel einer Kellnerin in einer Gaststätte in der Speyrer Korngasse entwendet. Wie die Polizei mitteilte, nutzte der Dieb eine günstige Gelegenheit, nahm den Geldbeutel aus einer Schublade und floh zu Fuß in Richtung Postplatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann wird als etwa 180 cm groß mit einer athletischen Figur beschrieben. Er ist zwischen 20 und 35 Jahre alt, hat kurze blond gelockte Haare und ein schmales Gesicht. Er trug eine beigefarbene Weste und eine dunkle Jacke.

Zeugen, die den Täter im Bereich der Innenstadt, insbesondere in der Korngasse gesehen haben, können sich unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei melden.