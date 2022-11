Unbekannter spricht Kinder in Speyer an

Speyer. Vier Kinder sind in Speyer am Freitagmittag von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Wie die Polizei mitteilte, offenbarten sie einer Erzieherin des Kinderhorts "Stadtteiltreffs Nordpol" in Speyer Nord, dass sie gegen 13 Uhr auf dem Nachhauseweg im Bereich des Eschenwegs von dem Unbekannten angesprochen wurden. Dieser habe sich zunächst in englischer und später in russischer Sprache mit den Kindern unterhalten und diesen jeweils 20 Euro geschenkt. Auch habe er ihnen angeboten, ihnen etwas aus dem angrenzenden Netto-Markt zu kaufen.

Der Mann sei circa 45 Jahre alt und 1.80 Meter groß gewesen. Er habe ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Bomberjacke und eine blaue Jeans getragen. Er habe einen Dreitagebart und einen "Boxerhaarschnitt" gehabt. Der Mann habe geraucht und sei augenscheinlich alkoholisiert gewesen. Die Kinder reagierten richtig und entfernten sich von dem Mann.

Zeugen, die die oben beschriebene Person gesehen haben oder Hinweise zur Identität der Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der Rufnummer 06232 /137-0 oder in Verbindung zu setzen.