Unbekannter schlägt Mann in Heidelberg - Polizei sucht nach Zeugen

Heidelberg. Ein junger Mann ist am Samstagabend im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund von einem Unbekannten geschlagen worden. Nach Angaben der Polizei war der 24-Jährige gegen 23 Uhr mit seinem Fahrrad in der Eppelheimer Straße unterwegs. Dabei wurde er von einem unbekannten Mann mit einem Stock auf den Arm geschlagen, als er gerade an diesem vorbeifuhr. Der Unbekannte entfernte sich anschließend in Richtung Henkel-Teroson-Straße.

Der 24-Jährige folgte dem Mann, wollte ihn zur Rede stellen und machte Aufnahmen von ihm. Daraufhin schlug der Unbekannte ihm das Mobiltelefon aus der Hand, sodass dieses auf den Boden fiel und das Display splitterte. Danach flüchtete der Täter mit seinem ebenfalls unbekannten Begleiter.

Der Unbekannte wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, schütteres, hellbraunes Haar. Er trug ein weißes Hemd der Marke "Camp David", eine dunkle Hose und weiße Schuhe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/34180 bei der Polizei zu melden.