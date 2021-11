Unbekannter schlägt Achtjährigen in Gesicht und Bauch

Viernheim. Ein Mann hat in Viernheim einen acht Jahre alten Jungen geschlagen. Der Junge war mit seinem Bruder und einem Freund auf dem Nachhauseweg von der Schule, als ein älterer Mann in der Ludwigstraße/Ecke Lorscher Straße auf die Kinder zukam und dem Jungen unvermittelt ins Gesicht und in den Bauch schlug. Der Achtjährige zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am ersten November.

Nach Aussagen der Kinder hatte der Mann graue Haare und trug eine schwarze Jacke sowie eine dunkle Hose. Er sei in Begleitung einer Frau gewesen, die ähnlich gekleidet gewesen sei.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, kann sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06204 / 9377-0 melden.