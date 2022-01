Unbekannter schlägt 20-jährigem Autofahrer ins Gesicht und flüchtet – Zeugen gesucht

Mühlhausen. Ein bislang unbekannter Mann soll am Sonntagnachmittag einen 20 Jahre alten Autofahrer durch das geöffnete Fahrerfenster ins Gesicht geschlagen und anschließend geflüchtet sein. Wie die Polizei mitteilte, war der 20-Jährige auf der K 350 in Fahrtrichtung Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) unterwegs, als er an der Einmündung zur B 39 hupte, da ihm eine unbekannte Nissan-Fahrerin die Vorfahrt kurz zuvor genommen haben soll. Als der 20-Jährige kurze Zeit später, gegen kurz vor 15 Uhr, verkehrsbedingt bremsen musste, stieg ein unbekannter Mann neben ihm aus einem schwarzen SUV aus. Der Unbekannte schlug dem 20-Jährigen mit der Hand ins Gesicht, forderte ihn auf auszusteigen und beleidigte ihn dabei auf türkischer Sprache. Der Täter flüchtete, nachdem 20-Jährige das Autofenster schloss.

Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 45 Jahre alt, 180 cm groß, kurze graue Haare, normale Statur, trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Ob der Unbekannte in Verbindung mit der Nissan-Fahrerin steht, sei Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06222/5709-0 entgegengenommen.