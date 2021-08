Unbekannter raubt Tankstelle mit Schusswaffe aus

Schwetzingen. Ein unbekannter Täter hat am späten Mittwochabend gegen 23 Uhr eine Esso-Tankstelle in der Mannheimer Landstraße in Schwetzingen überfallen. Der Mann betrat den Kassenraum und bedrohte die Angestellte mit einer dunklen Schusswaffe, teilte die Polizei mit. Er flüchtete mit einem geringen Geldbetrag in eine unbekannte Richtung.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit zwölf Streifenwagen unter der Einbeziehung von Besatzungen der Bundespolizei verlief ohne Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 23-26 Jahre alt, 1,70-1,75 Meter groß, schlank mit dunklen Haaren. Er trug einen weißen Pullover, hellblaue Jeans, schwarze Schuhe, eine schwarze Basecap und einen weißen Mundschutz.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg war zur Spurensicherung bereits vor Ort.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem Täter oder dessen Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 oder der Rufnummer 06202/2880 bei der Polizei zu melden.