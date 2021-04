Unbekannter mit Pistole erbeutet vier Stücke Kuchen – Täter flüchtig

Viernheim. Ein Unbekannter hat am Freitag in einer Bäckerei in Viernheim vier Stücke Kuchen erbeutet. Zuvor soll der Täter nach Polizeiangaben gegenüber einer Angestellten eine kleine, schwarze Pistole gezückt und die Herausgabe der Einnahmen gefordert haben, was die Frau verweigerte. Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr in einer Bäckerei am Franconvilleplatz.

Die Mitarbeiterin vermutete, dass es sich bei der Waffe nur um eine Softairpistole handelte. Der Unbekannte hatte sie beim Bezahlvorgang der vier Kuchenstücke herausgeholt und die Verkäuferin daraufhin bedroht. Nachdem sie kein Geld herausrückte, schnappte sich der Täter die Beute und flüchtete auf einem dunklen Fahrrad mit Korb vom Tatort. Eine anschließende Fahndung seitens der Polizei verlief ohne Erfolg.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Bei kräftiger Statur wurde er auf eine Körpergröße von etwa 1,80 Meter geschätzt. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer schwarzen Jogginghose und einer dunklen Joggingjacke mit Kapuze und Karomuster bekleidet. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06252/7060 bei der Polizei.

