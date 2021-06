Unbekannter Mann stellt sich unsittlich zur Schau - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim. Ein unbekannter Mann hat sich in Hockenheim unsittlich zur Schau gestellt. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Mann zwei Frauen im Alter von 60 und 67 Jahren auf, als er auf den Stufen vor einem Geldinstitut in der Rathausstraße saß und sich dabei entblößte. Die Frauen sprachen den Mann darauf an, was das denn solle, woraufhin dieser sich wieder anzog und wortlos davonlief.

AdUnit urban-intext1

Der Mann soll Ende 50 sein, etwa 175 bis 180 cm groß und weiße Haare haben. Er war bekleidet mit einem blau-weiß-kariertem Hemd, beigefarbenen Shorts und trug eine Brille.

Zeugen, denen der beschriebene Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefonnummer 0621/1744444 zu melden.