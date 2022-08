Unbekannter Mann sprüht mit Pfefferspray in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend einem 36-Jährigen sowie einer 37-Jährigen Pfefferspray vor einem Ludwigshafener Café ins Gesicht gesprüht. Wie die Polizei mitteilte, saßen die beiden vor dem Café in der Bahnhofsstraße, als sie gegen 20.15 Uhr von dem Unbekannten beleidigt wurden. Anschließend sprühte er den beiden Geschädigten in die Augen und ins Gesicht und warf den 36-jährigen Mann zu Boden. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Heinigstraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 25 Jahre alt, etwa 1.80 Meter groß, dunklere Haare und Hautfarbe, Bartträger.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Rufnummer 06217963-2122 in Verbindung zu setzen.